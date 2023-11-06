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Солотенков Сергей Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

18.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Солотенков Осип Иванович

Мать: Солотенкова Екатерина Самуиловна

Лечение в госпитале
По ?.04.1945
Умер в госпитале 18.04.1945
Рождение ребёнка
До 1945

Сын: Солотенков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Солотенкова Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солотенкова Пелагея Ивановна

Смерть
18.04.1945
Умер в госпитале. Захоронение - Германия, г. Кюстрин кладбище, могила 4, 15 слева
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