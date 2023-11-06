Солотенков Сергей Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти18.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Лечение в госпитале
По ?.04.1945
Умер в госпитале 18.04.1945
Рождение ребёнка
До 1945
Сын: Солотенков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Солотенкова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1945
Умер в госпитале. Захоронение - Германия, г. Кюстрин кладбище, могила 4, 15 слева