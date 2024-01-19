Юркин (Смирнов) Макар Егоров
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти10.02.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Смирнов Егор Михайлов
Мать: Смирнова Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Юркин Иов Макарович
Мать ребёнка: Юркина Ульяна Александрова
Бракосочетание
23.04.1873
Жена: Юркина Мария Максимова
Рождение ребёнка
08.06.1874
Дочь: Смирнова Агриппина Макаровна
Мать ребёнка: Юркина Мария Максимова
Рождение ребёнка
11.10.1876
Дочь: Юркина Прасковья Макаровна
Мать ребёнка: Юркина Мария Максимова
Рождение ребёнка
01.05.1880
Сын: Смирнов Николай Макарович
Мать ребёнка: Юркина Ульяна Александрова
Рождение ребёнка
19.04.1885
Сын: Смирнов Василий Макарович
Мать ребёнка: Юркина Мария Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1895