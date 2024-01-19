Юркин (Смирнов) Макар Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркин (Смирнов) Макар Егоров

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

10.02.1895

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Смирнов Егор Михайлов

Мать: Смирнова Анна Агафонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Юркин Иов Макарович

Мать ребёнка: Юркина Ульяна Александрова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
23.04.1873

Жена: Юркина Мария Максимова

Рождение ребёнка
08.06.1874

Дочь: Смирнова Агриппина Макаровна

Мать ребёнка: Юркина Мария Максимова

Рождение ребёнка
11.10.1876

Дочь: Юркина Прасковья Макаровна

Мать ребёнка: Юркина Мария Максимова

Рождение ребёнка
01.05.1880

Сын: Смирнов Николай Макарович

Мать ребёнка: Юркина Ульяна Александрова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1885

Сын: Смирнов Василий Макарович

Мать ребёнка: Юркина Мария Максимова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркина Ульяна Александрова

Смерть
10.02.1895
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