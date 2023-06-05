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Юркина Мария Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1873

Муж: Юркин (Смирнов) Макар Егоров

Рождение ребёнка
08.06.1874

Дочь: Смирнова Агриппина Макаровна

Отец ребёнка: Юркин (Смирнов) Макар Егоров

Рождение ребёнка
11.10.1876

Дочь: Юркина Прасковья Макаровна

Отец ребёнка: Юркин (Смирнов) Макар Егоров

Рождение ребёнка
19.04.1885

Сын: Смирнов Василий Макарович

Отец ребёнка: Юркин (Смирнов) Макар Егоров

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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