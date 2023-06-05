Юркина Мария Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1873
Рождение ребёнка
08.06.1874
Дочь: Смирнова Агриппина Макаровна
Отец ребёнка: Юркин (Смирнов) Макар Егоров
Рождение ребёнка
11.10.1876
Дочь: Юркина Прасковья Макаровна
Отец ребёнка: Юркин (Смирнов) Макар Егоров
Рождение ребёнка
19.04.1885
Сын: Смирнов Василий Макарович
Отец ребёнка: Юркин (Смирнов) Макар Егоров
Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно