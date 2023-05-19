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Смирнов Егор Михайлов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

07.03.1889

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Смирнов Михаил Филатов

Мать: Смирнова Глафира

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Смирнов Дементий Егоров

Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Смирнова Акилина Егорова

Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Юркин Макар Егоров

Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Смирнов Иван Егоров

Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Юркин Семён Егоров

Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Агафонова

Смерть
07.03.1889
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