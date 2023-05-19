Смирнов Егор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти07.03.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Смирнов Михаил Филатов
Мать: Смирнова Глафира
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Смирнова Акилина Егорова
Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Юркин Макар Егоров
Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Смирнов Иван Егоров
Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Юркин Семён Егоров
Мать ребёнка: Смирнова Анна Агафонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Агафонова
Смерть
07.03.1889