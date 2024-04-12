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Смирнов Дементий Егоров

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

19.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Смирнов Егор Михайлов

Мать: Смирнова Анна Агафонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Смирнов Козма Дементьев

Мать ребёнка: Смирнова Софья Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Смирнов Пётр Дементьевич

Мать ребёнка: Смирнова Софья Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Смирнов Сергей Дементьевич

Мать ребёнка: Смирнова Софья Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Софья Антонова

Смерть
19.01.1902
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