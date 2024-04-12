Смирнов Дементий Егоров
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти19.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Смирнов Егор Михайлов
Мать: Смирнова Анна Агафонова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Смирнова Софья Антонова
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Смирнова Софья Антонова
Рождение ребёнка
1860
Сын: Смирнов Сергей Дементьевич
Мать ребёнка: Смирнова Софья Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Софья Антонова
Смерть
19.01.1902