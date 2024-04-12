Смирнов Михаил Филатов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Смирнов Филат Фёдоров
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Смирнова Глафира
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Смирнова Глафира
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Смирнова Глафира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Глафира
Смерть
1830