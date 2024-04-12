Смирнов Михаил Филатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Михаил Филатов

Смирнов Михаил Филатов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Смирнов Филат Фёдоров

Мать: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Смирнов Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Ефимова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Смирнов Родион Михайлов

Мать ребёнка: Смирнова Глафира

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Смирнов Егор Михайлов

Мать ребёнка: Смирнова Глафира

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Смирнов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Смирнова Глафира

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Глафира

Смерть
1830
Березняки, Егорьевск, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close