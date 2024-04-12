Смирнов Иван Михайлов
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Смирнов Михаил Филатов
Мать: Смирнова Глафира
Рождение ребёнка
1849
Сын: Смирнов Павел Иванов
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Вуколова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Смирнов Иван Иванов
Мать ребёнка: Смирнова Дарья Вуколова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Дарья Вуколова
Смерть
Неизвестно