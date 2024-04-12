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Смирнов Иван Михайлов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Смирнов Михаил Филатов

Мать: Смирнова Глафира

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Смирнов Павел Иванов

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Вуколова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Смирнов Иван Иванов

Мать ребёнка: Смирнова Дарья Вуколова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Дарья Вуколова

Смерть
Неизвестно
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