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Смирнов Фёдор Михайлов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

21.04.1867

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Смирнов Михаил Филатов

Мать: Смирнова Евдокия Ефимова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Смирнов Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Смирнова Мелания Андреева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Смирнова Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Смирнова Мелания Андреева

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мелания Андреева

Смерть
21.04.1867
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