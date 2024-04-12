Смирнов Фёдор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти21.04.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Смирнов Михаил Филатов
Мать: Смирнова Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Смирнов Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Смирнова Мелания Андреева
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Смирнова Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Смирнова Мелания Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1867