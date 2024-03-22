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Смирнов Николай Макарович

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

01.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880

Отец: Юркин Макар Егоров

Мать: Юркина Ульяна Александрова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
25.04.1899

Жена: Смирнова Мария Ивановна

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1901

Сын: Смирнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
18.06.1903

Дочь: Смирнова Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
26.02.1905

Дочь: Смирнова Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Смирнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1910

Дочь: Смирнова Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1913

Дочь: Смирнова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1915

Сын: Смирнов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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