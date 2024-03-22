Смирнов Николай Макарович
Место рождения
Дата рождения01.05.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1880
Отец: Юркин Макар Егоров
Бракосочетание
25.04.1899
Жена: Смирнова Мария Ивановна
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1901
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1903
Дочь: Смирнова Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1905
Дочь: Смирнова Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1907
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1910
Дочь: Смирнова Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1913
Дочь: Смирнова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1915
Мать ребёнка: Смирнова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно