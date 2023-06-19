Смирнов Василий Макарович
Место рождения
Дата рождения19.04.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1885
Отец: Юркин Макар Егоров
Мать: Юркина Мария Максимова
Бракосочетание
08.09.1903
Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1911
Дочь: Смирнова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Глебовна
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: Смирнова Агния Васильевна
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Глебовна
Рождение ребёнка
22.11.1914
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Глебовна
Рождение ребёнка
25.06.1918
Мать ребёнка: Смирнова Евгения Глебовна
Смерть
Неизвестно