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Смирнов Василий Макарович

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

19.04.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1885

Отец: Юркин Макар Егоров

Мать: Юркина Мария Максимова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
08.09.1903

Жена: Смирнова Евгения Глебовна

Раменки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1911

Дочь: Смирнова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Глебовна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: Смирнова Агния Васильевна

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Глебовна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
22.11.1914

Сын: Смирнов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Глебовна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.06.1918

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Смирнова Евгения Глебовна

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно