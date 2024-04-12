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Глушков Аввакум Филиппович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

16.03.1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Глушков Филипп Васильев

Мать: Глушкова Неонила Евсигнеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Глушков Макар Аввакумов

Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Глушков Матвей Аввакумов

Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Глушков Стефан Аввакумов

Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Аввакумова

Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1781

Дочь: Анна Аввакумова

Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Глушков Василий Аввакумов

Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Параскева Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
16.03.1818
Ржев, город Ржев, Тверская область
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