Глушков Аввакум Филиппович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти16.03.1818
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Аввакумова
Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
26.01.1781
Дочь: Анна Аввакумова
Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Глушков Василий Аввакумов
Мать ребёнка: Глушкова Параскева Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.03.1818