Глушков Филипп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Цыбина Матрена Филипова
Мать ребёнка: Глушкова Неонила Евсигнеева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Глушков Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Глушкова Неонила Евсигнеева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Глушков Аввакум Филиппович
Мать ребёнка: Глушкова Неонила Евсигнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно