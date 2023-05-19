Глушков Филипп Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлушков Филипп Васильев

Глушков Филипп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Цыбина Матрена Филипова

Мать ребёнка: Глушкова Неонила Евсигнеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Глушков Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Глушкова Неонила Евсигнеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Глушков Аввакум Филиппович

Мать ребёнка: Глушкова Неонила Евсигнеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Неонила Евсигнеева

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close