Глушкова (-) Неонила Евсигнеева
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Цыбина Матрена Филипова
Отец ребёнка: Глушков Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1735
Сын: Глушков Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Глушков Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1740
Сын: Глушков Аввакум Филиппович
Отец ребёнка: Глушков Филипп Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1771