Глушкова (-) Неонила Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (-) Неонила Евсигнеева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1771

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Цыбина Матрена Филипова

Отец ребёнка: Глушков Филипп Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Глушков Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Глушков Филипп Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Глушков Аввакум Филиппович

Отец ребёнка: Глушков Филипп Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Филипп Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1771
Ржев, город Ржев, Тверская область
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