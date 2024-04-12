Глушков Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти01.01.1804
ПолМужской
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
19.10.1764
Мать ребёнка: Глушкова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
27.02.1771
Сын: Глушков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Глушкова Матрена Тихонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новоторцева Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Глушкова Матрена Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.01.1804