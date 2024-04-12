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Глушков Михаил Филиппович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

01.01.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Глушков Филипп Васильев

Мать: Глушкова Неонила Евсигнеева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
19.10.1764

Сын: Глушков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Глушкова Матрена Тихонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.02.1771

Сын: Глушков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Глушкова Матрена Тихонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новоторцева Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Глушкова Матрена Тихонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушкова Матрена Тихонова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
01.01.1804
Ржев, город Ржев, Тверская область
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