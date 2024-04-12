Глушкова (Тяпина?) Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушкова (Тяпина?) Параскева Михайлова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

17.11.1799

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Глушков Макар Аввакумов

Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Глушков Матвей Аввакумов

Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Глушков Стефан Аввакумов

Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья Аввакумова

Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.01.1781

Дочь: Анна Аввакумова

Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Глушков Василий Аввакумов

Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушков Аввакум Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
17.11.1799
Ржев, город Ржев, Тверская область
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