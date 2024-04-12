Глушкова (Тяпина?) Параскева Михайлова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти17.11.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья Аввакумова
Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович
Рождение ребёнка
26.01.1781
Дочь: Анна Аввакумова
Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Глушков Василий Аввакумов
Отец ребёнка: Глушков Аввакум Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.11.1799