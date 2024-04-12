Глушков Макар Аввакумов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
20.02.1796
Жена: Глушкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.1800
Сын: Глушков Иван Макаров
Мать ребёнка: Глушкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1803
Мать ребёнка: Глушкова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
26.04.1804
Мать ребёнка: Глушкова Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно