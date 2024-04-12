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Глушков Макар Аввакумов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Глушков Аввакум Филиппович

Мать: Глушкова Параскева Михайлова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
20.02.1796

Жена: Глушкова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1800

Сын: Глушков Иван Макаров

Мать ребёнка: Глушкова Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.01.1803

Сын: Глушков Павел Макаров

Мать ребёнка: Глушкова Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.04.1804

Сын: Глушков Борис Макаров

Мать ребёнка: Глушкова Анна Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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