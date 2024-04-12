Глушков Стефан Аввакумов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
09.11.1797
Жена: Глушкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
22.03.1799
Мать ребёнка: Глушкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1800
Дочь: Параскева Стефановна
Мать ребёнка: Глушкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1802
Сын: Глушков Евдоким Стефанович
Мать ребёнка: Глушкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1804
Сын: Глушков Георгий Стефанович
Мать ребёнка: Глушкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
12.09.1806
Сын: Глушков Никита Стефанович
Мать ребёнка: Глушкова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
08.09.1808
Мать ребёнка: Глушкова Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно