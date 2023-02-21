Скрипка Исидор Палов
Место рожденияс. Брусиловка, Седневской волости, Черниговской губернии
Дата рожденияМежду 1880 и 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1880 и 1881
Отец: Скрипка Павел Степанов
Мать: Парасковия
с. Брусиловка, Седневской волости, Черниговской губернии
Место жительства
12.03.1886 ст.
пароход "Петербург"
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1907 ст.
Дочь: Пила Христина Исидоровна
Мать ребёнка: Скрипко Варвара Авксентиева
Смерть
Неизвестно