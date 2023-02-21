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Скрипка Исидор Палов

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Место рождения

с. Брусиловка, Седневской волости, Черниговской губернии

Дата рождения

Между 1880 и 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881

Отец: Скрипка Павел Степанов

Мать: Парасковия

с. Брусиловка, Седневской волости, Черниговской губернии
Место жительства
12.03.1886 ст.
пароход "Петербург"
Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Жена: Скрипко Варвара Авксентиева

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.02.1907 ст.

Дочь: Пила Христина Исидоровна

Мать ребёнка: Скрипко Варвара Авксентиева

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край
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