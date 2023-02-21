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Парасковия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1857 и 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1857 и 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875

Дочь: Иустиния Павловна

Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881

Сын: Скрипка Исидор Палов

Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов

с. Брусиловка, Седневской волости, Черниговской губернии
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885

Дочь: Скрипка Анна Павловна

Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Место жительства
12.03.1886 ст.
пароход "Петербург"
Рождение ребёнка
28.05.1887

Дочь: Мышак Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891

Дочь: Кулеш Ксения Павловна

Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край
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