Парасковия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1857 и 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1874 и 1875
Дочь: Иустиния Павловна
Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881
Сын: Скрипка Исидор Палов
Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов
с. Брусиловка, Седневской волости, Черниговской губернии
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885
Дочь: Скрипка Анна Павловна
Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов
Место жительства
12.03.1886 ст.
пароход "Петербург"
Рождение ребёнка
28.05.1887
Дочь: Мышак Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1891
Дочь: Кулеш Ксения Павловна
Отец ребёнка: Скрипка Павел Степанов
Смерть
Неизвестно