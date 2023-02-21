Скрипка Павел Степанов
Место рожденияс. Брусиловка Седневской волости Черниговской губернии
Дата рожденияМежду 1857 и 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Между 1857 и 1858
Отец: Скрипка Степан Петров
Мать: не указана
с. Брусиловка Седневской волости Черниговской губернии
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881
Сын: Скрипка Исидор Палов
Мать ребёнка: Парасковия
с. Брусиловка, Седневской волости, Черниговской губернии
Место жительства
12.03.1886 ст.
пароход "Петербург"
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край