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Скрипка Павел Степанов

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Место рождения

с. Брусиловка Седневской волости Черниговской губернии

Дата рождения

Между 1857 и 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1830 и 1831 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1880 и 1881 г.р.

Добавил:

МИ
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Место
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Рождение
Между 1857 и 1858

Отец: Скрипка Степан Петров

Мать: не указана

с. Брусиловка Седневской волости Черниговской губернии
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881

Сын: Скрипка Исидор Палов

Мать ребёнка: Парасковия

с. Брусиловка, Седневской волости, Черниговской губернии
Место жительства
12.03.1886 ст.
пароход "Петербург"
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край
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