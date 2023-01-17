Скрипко (Белоножка) Варвара Авксентиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1881 и 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1881 и 1882
Отец: Белоножка Авксентий Стефанов
Мать: Иулияния Исидорова
Место жительства
10.03.1883 ст.
пароход "Петербург"
Бракосочетание
17.01.1899 ст.
Муж: Скрипка Исидор Палов
Рождение ребёнка
22.02.1907 ст.
Дочь: Пила Христина Исидоровна
Отец ребёнка: Скрипка Исидор Палов
Смерть
Неизвестно