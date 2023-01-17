Скрипко (Белоножка) Варвара Авксентиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипко (Белоножка) Варвара Авксентиева

Скрипко (Белоножка) Варвара Авксентиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1881 и 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1881 и 1882

Отец: Белоножка Авксентий Стефанов

Мать: Иулияния Исидорова

Место жительства
10.03.1883 ст.
пароход "Петербург"
Бракосочетание
17.01.1899 ст.

Муж: Скрипка Исидор Палов

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.02.1907 ст.

Дочь: Пила Христина Исидоровна

Отец ребёнка: Скрипка Исидор Палов

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Раковка, Уссурийский, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close