Пила (Скрипка) Христина Исидоровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1907 ст.
Дата смерти21.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907 ст.
Отец: Скрипка Исидор Палов
Бракосочетание
29.04.1925
Муж: Пила Иван Гаврилович
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.04.1926
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Пила Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
29.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пила Иван Гаврилович
Смерть
21.11.1986