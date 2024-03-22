Пила (Скрипка) Христина Исидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пила (Скрипка) Христина Исидоровна

Место рождения

Раковка, Уссурийский, Приморский край

Дата рождения

22.02.1907 ст.

Дата смерти

21.11.1986

Пол

Женский

Отец

Между 1880 и 1881 г.р.

Мать

Между 1881 и 1882 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907 ст.

Отец: Скрипка Исидор Палов

Мать: Скрипко Варвара Авксентиева

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
29.04.1925

Муж: Пила Иван Гаврилович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.04.1926

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Пила Иван Гаврилович

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пила Иван Гаврилович

Раковка, Уссурийский, Приморский край
Смерть
21.11.1986
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