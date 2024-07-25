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Симаков Дормидонт Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Симаков Марк Григорьевич

Мать: Марина Парфиньевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Симаков Василий Дормидонтович

Мать ребёнка: Аксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1868

Сын: Симаков Илья Дормидонтович

Мать ребёнка: Аксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович

Мать ребёнка: Аксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Дормидонтовна

Мать ребёнка: Аксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Симаков Григорий Дормидонтович

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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