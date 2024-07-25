Симаков Дормидонт Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Симаков Марк Григорьевич
Мать: Марина Парфиньевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Симаков Василий Дормидонтович
Мать ребёнка: Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Симаков Илья Дормидонтович
Мать ребёнка: Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Мать ребёнка: Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Дормидонтовна
Мать ребёнка: Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Симаков Григорий Дормидонтович
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно