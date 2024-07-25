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Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Симаков Дормидонт Маркович

Мать: Аксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Симаков Иван Егорович

Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Сергей Егорович

Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Наталия Егоровна

Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Симаков Павел Егорович

Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна

Смерть
Неизвестно

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