Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Симаков Дормидонт Маркович
Мать: Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Сергей Егорович
Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наталия Егоровна
Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Ольга Евстигнеевна
Смерть
Неизвестно