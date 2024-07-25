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Симаков Василий Дормидонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Симаков Дормидонт Маркович

Мать: Аксинья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Симаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Рыбакова (Симакова) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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