Симаков Василий Дормидонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Симаков Дормидонт Маркович
Мать: Аксинья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Рыбакова (Симакова) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно