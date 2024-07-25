Аксинья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Симаков Василий Дормидонтович
Отец ребёнка: Симаков Дормидонт Маркович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Симаков Илья Дормидонтович
Отец ребёнка: Симаков Дормидонт Маркович
Рождение ребёнка
1870
Сын: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович
Отец ребёнка: Симаков Дормидонт Маркович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анна Дормидонтовна
Отец ребёнка: Симаков Дормидонт Маркович
Смерть
Неизвестно