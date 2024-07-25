Аксинья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Симаков Василий Дормидонтович

Отец ребёнка: Симаков Дормидонт Маркович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Симаков Илья Дормидонтович

Отец ребёнка: Симаков Дормидонт Маркович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Симаков Егор\\Георгий Дормидонтович

Отец ребёнка: Симаков Дормидонт Маркович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анна Дормидонтовна

Отец ребёнка: Симаков Дормидонт Маркович

Смерть
Неизвестно

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