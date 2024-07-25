Марина Парфиньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Симаков Дормидонт Маркович
Отец ребёнка: Симаков Марк Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елизавета Марковна
Отец ребёнка: Симаков Марк Григорьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лариса Марковна
Отец ребёнка: Симаков Марк Григорьевич
Смерть
Неизвестно