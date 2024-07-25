Марина Парфиньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Парфиньевна

Марина Парфиньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Симаков Дормидонт Маркович

Отец ребёнка: Симаков Марк Григорьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елизавета Марковна

Отец ребёнка: Симаков Марк Григорьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лариса Марковна

Отец ребёнка: Симаков Марк Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.