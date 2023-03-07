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Шулепов Зиновий Данилов

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Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Шулепов Данило Петров

Мать: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шулепов Меркурей Зиновьев

Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шулепов Мануил Зиновьев

Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Агафья Зиновьева

Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Степанида Зиновьева

Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Параскева Зиновьева

Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Анна Зиновьева

Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Анна (мл) Зиновьева

Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шулепов Василий Зиновьев

Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Зиновия Еремеева

Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804
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