Шулепов Зиновий Данилов
Место рождениядер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1737
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Шулепов Меркурей Зиновьев
Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Агафья Зиновьева
Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Степанида Зиновьева
Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Параскева Зиновьева
Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Анна Зиновьева
Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Анна (мл) Зиновьева
Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Шулепова Зиновия Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
содержащий ландмилицию
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804