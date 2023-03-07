Шулепова (Штиных) Софья (Агафья) Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Штиных) Софья (Агафья) Матвеева

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Место рождения

дер. Судоковшинская, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Судоковшинская, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Евфимия Данилова

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Косова Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Шулепов Зиновий Данилов

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Шулепов Петр Данилов

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Белозерова Марфа Данилова

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Шулепов Федот Данилов

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Домника Данилова

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Устинья (?) Данилова

Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Данило Петров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
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