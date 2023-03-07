Шулепова (Штиных) Софья (Агафья) Матвеева
Место рождениядер. Судоковшинская, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1718
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Судоковшинская, Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Евфимия Данилова
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Косова Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Шулепов Петр Данилов
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Белозерова Марфа Данилова
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Домника Данилова
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Устинья (?) Данилова
Отец ребёнка: Шулепов Данило Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1791