(Шулепова) Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулепова) Анна Данилова

Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1718 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Шулепов Данило Петров

Мать: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762