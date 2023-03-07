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Шулепов Данило Петров

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Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Шулепов Петр Трифанов

Мать: Шулепова Марина Андреева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Евфимия Данилова

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Косова Евдокия Данилова

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Шулепов Зиновий Данилов

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Шулепов Петр Данилов

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741

Дочь: Белозерова Марфа Данилова

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Шулепов Федот Данилов

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Анна Данилова

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Домника Данилова

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Устинья (?) Данилова

Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
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