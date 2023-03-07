Шулепов Данило Петров
Место рождениядер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Шулепов Петр Трифанов
Мать: Шулепова Марина Андреева
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Евфимия Данилова
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Косова Евдокия Данилова
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1737
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Шулепов Петр Данилов
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1741
Дочь: Белозерова Марфа Данилова
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Анна Данилова
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Домника Данилова
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Устинья (?) Данилова
Мать ребёнка: Шулепова Софья (Агафья) Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762