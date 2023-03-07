(Шулепова) Анна Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулепова) Анна Зиновьева

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Место рождения

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1737 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Шулепов Зиновий Данилов

Мать: Шулепова Зиновия Еремеева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Гожнинский, Лумпунский конец, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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