(Шулепова) Анна Зиновьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Шулепов Зиновий Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Гожнинский, Лумпунский конец, Тимофеева сотня Васильева, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795