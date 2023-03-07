Шулепова (Злобина) Зиновия Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Шулепов Меркурей Зиновьев
Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Агафья Зиновьева
Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Степанида Зиновьева
Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Параскева Зиновьева
Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Анна Зиновьева
Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Анна (мл) Зиновьева
Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1794