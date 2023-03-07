Шулепова (Злобина) Зиновия Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Злобина) Зиновия Еремеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Шулепов Меркурей Зиновьев

Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Шулепов Мануил Зиновьев

Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Агафья Зиновьева

Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Степанида Зиновьева

Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Параскева Зиновьева

Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Анна Зиновьева

Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Анна (мл) Зиновьева

Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Шулепов Василий Зиновьев

Отец ребёнка: Шулепов Зиновий Данилов

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Зиновий Данилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
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