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Шулепов Мануил Зиновьев

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Место рождения

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Шулепов Зиновий Данилов

Мать: Шулепова Зиновия Еремеева

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Агафия Мануилова

Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Шулепов Никифор Мануилов

Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Шулепов Данило Мануилов

Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Елена Мануилова

Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Матрена Мануилова

Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова

Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Агрипина Амвросимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
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