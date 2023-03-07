Шулепов Мануил Зиновьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Шулепов Зиновий Данилов
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Агафия Мануилова
Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Елена Мануилова
Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Матрена Мануилова
Мать ребёнка: Шулепова Агрипина Амвросимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816