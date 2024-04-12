(Хорошавина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Зотей Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Угланова Ксенья Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Торопова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Ефим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Козма Ефимович
Отец ребёнка: Ефим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Козьмич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно