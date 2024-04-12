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(Хорошавина) Анна Ивановна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Хорошавин Иван Степанович

Мать: Хорошавина Афимья Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Зотей Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Угланова Ксенья Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Торопова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Ефим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Козма Ефимович

Отец ребёнка: Ефим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Козьмич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 108 оборот
Смерть
Неизвестно
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