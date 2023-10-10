Хорошавин Иван Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Был писан посадский Нижнего Новгорода Иваном Татаркиным ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Афимья Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Хорошавина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Афимья Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Место жительства
С 1738
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745
Мать ребёнка: Хорошавина Прасковья Никитична
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Вахнина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хорошавина Прасковья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно