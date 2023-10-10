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Хорошавин Иван Степанович

Место рождения

Ступино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Ступино, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Был писан посадский Нижнего Новгорода Иваном Татаркиным ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Афимья Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1738

Дочь: Хорошавина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Афимья Андреевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Место жительства
С 1738
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Хорошавин Федор Иванович

Мать ребёнка: Хорошавина Прасковья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Вахнина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хорошавина Прасковья Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Прасковья Никитична

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Афимья Андреевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 23 оборот
Смерть
Неизвестно
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