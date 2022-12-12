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Петроченков Пётр Андреевич

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Место рождения

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1913

Дата смерти

30.10.1943

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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1942 г.р.

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Петроченков Андрей

Мать: Петроченкова Мария Семёновна

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
14.02.1933

Жена: Петроченкова Наталья Георгиевна

Смоленская обл., Екимовичский р-н, Ново-Никольский с/с
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петроченкова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петроченкова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
12.04.1942

Дочь: Савина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Петроченкова Наталья Георгиевна

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд
Смерть
30.10.1943
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Скварск
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Скварск
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