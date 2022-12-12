Петроченков Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти30.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Петроченков Андрей
Бракосочетание
14.02.1933
Смоленская обл., Екимовичский р-н, Ново-Никольский с/с
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петроченкова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петроченкова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
12.04.1942
Дочь: Савина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Петроченкова Наталья Георгиевна
Смерть
30.10.1943
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Скварск
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Скварск