Петроченков Андрей
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Петроченков Павел Андреевич
Мать ребёнка: Петроченкова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петроченков Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Петроченкова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно