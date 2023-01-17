Петроченкова (Богаченкова) Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроченкова (Богаченкова) Наталья Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

07.02.1992

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Богаченков Георгий Илларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1933

Муж: Петроченков Пётр Андреевич

Смоленская обл., Екимовичский р-н, Ново-Никольский с/с
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петроченков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петроченков Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
12.04.1942

Дочь: Савина Валентина Петровна

Отец ребёнка: Петроченков Пётр Андреевич

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд
Смерть
07.02.1992
Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд
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