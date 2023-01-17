Петроченкова (Богаченкова) Наталья Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти07.02.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Богаченков Георгий Илларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1933
Смоленская обл., Екимовичский р-н, Ново-Никольский с/с
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петроченков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петроченков Пётр Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1942
Дочь: Савина Валентина Петровна
Отец ребёнка: Петроченков Пётр Андреевич
Смерть
07.02.1992