Савина (Петроченкова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения12.04.1942
Дата смерти08.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1942
Бракосочетание
31.03.1961
Смоленская обл., г. Рославль, ЗАГС
Рождение ребёнка
14.12.1964
Сын: Савин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Савин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
11.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савин Анатолий Александрович
Смерть
08.08.2008