Савина (Петроченкова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Петроченкова) Валентина Петровна

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Место рождения

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

12.04.1942

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1942

Отец: Петроченков Пётр Андреевич

Мать: Петроченкова Наталья Георгиевна

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
31.03.1961

Муж: Савин Анатолий Александрович

Смоленская обл., г. Рославль, ЗАГС
Рождение ребёнка
14.12.1964

Сын: Савин Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Савин Анатолий Александрович

Крутогорка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савин Анатолий Александрович

Крутогорка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.08.2008
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