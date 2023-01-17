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Петроченкова Мария Семёновна

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Место рождения

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

06.03.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Петроченков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Петроченков Андрей

Рождение ребёнка
1913

Сын: Петроченков Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Петроченков Андрей

Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петроченков Андрей

Смерть
06.03.1947
Дурмановка, Луговская волость, Рославльский уезд
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