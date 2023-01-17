Петроченкова Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти06.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Петроченков Павел Андреевич
Отец ребёнка: Петроченков Андрей
Рождение ребёнка
1913
Сын: Петроченков Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Петроченков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петроченков Андрей
Смерть
06.03.1947