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Власов Дмитрий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Власов Павел Родионович

Мать: Власова (Власова) Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Власов Анисифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Власов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Власов Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Власова) Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Власов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Власов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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