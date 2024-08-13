Власов Дмитрий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Власов Павел Родионович
Мать: Власова (Власова) Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Власов Анисифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Власов Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Власова) Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Власов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна