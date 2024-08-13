Власов Анисифор Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Федор Анисифорович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Власова) Агафья Анисифоровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Власов Матвей Анисифорович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Григорьевна
Смерть
1902