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Власов Анисифор Дмитриевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Власов Дмитрий Павлович

Мать: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Федор Анисифорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Власова) Агафья Анисифоровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Григорьевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Матвей Анисифорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Григорьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Власов Иван Анисифорович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Пелагея Григорьевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1902
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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