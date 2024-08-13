Власова (Власова) Анастасия Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Власов Анисифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Власов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Власов Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Власова) Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Власов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Власов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1884
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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