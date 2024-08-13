Власова (Власова) Анастасия Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Власов Анисифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Власов Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Власова) Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Власов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Павлович
Смерть
1884