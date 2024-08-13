Власов Петр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1858
Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Власова (Власова) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Власова (Власова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Власов Петр Петрович
Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Власова (Власова) Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна