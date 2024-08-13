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Власов Петр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Власов Дмитрий Павлович

Мать: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1858

Сын: Власов Федор Петрович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Власова (Власова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Власова (Власова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Власов Петр Петрович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1870

Сын: Власов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Власова (Власова) Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Власова (Власова) Мелания Степановна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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