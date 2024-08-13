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Власов Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Власов Дмитрий Павлович

Мать: Власова (Власова) Анастасия Ефремовна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Власов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Сын: Власов Авраам Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Власова (Власова) Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Власов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1866
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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