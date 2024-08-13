Власов Тимофей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Власов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Власова (Власова) Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Власов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1866