Власова (Власова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Власов Илья Павлович
Отец ребёнка: Власов Павел Родионович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Власов Павел Родионович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Власов Харлампий Павлович
Отец ребёнка: Власов Павел Родионович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Власов Фрол Павлович
Отец ребёнка: Власов Павел Родионович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Власов Павел Родионович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Власов Иван Павлович
Отец ребёнка: Власов Павел Родионович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Власова (Власова) Наталья Павловна
Отец ребёнка: Власов Павел Родионович
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Власов Павел Родионович