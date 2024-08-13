Власова (Власова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801

Сын: Власов Илья Павлович

Отец ребёнка: Власов Павел Родионович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Власов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Власов Павел Родионович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Власов Харлампий Павлович

Отец ребёнка: Власов Павел Родионович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Власов Фрол Павлович

Отец ребёнка: Власов Павел Родионович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Власов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Власов Павел Родионович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Власов Иван Павлович

Отец ребёнка: Власов Павел Родионович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Власова (Власова) Наталья Павловна

Отец ребёнка: Власов Павел Родионович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Власов Филипп Павлович

Отец ребёнка: Власов Павел Родионович

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