Близняк (Иодо) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близняк (Иодо) Лидия

Место рождения

Стайки, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

10.07.2014

Пол

Женский

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1949 г.р.
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1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Иодо Максим

Мать: Иодо Агафья

Стайки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.07.1949

Дочь: Янкович Евгения

Отец ребёнка: Близняк Юрий

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
08.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Близняк Юрий

Рождение ребёнка
06.12.1957

Дочь: Кажукар Ирина

Отец ребёнка: Близняк Юрий

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
12.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Близняк Юрий

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Близняк Юрий

Смерть
10.07.2014
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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