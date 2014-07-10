Близняк (Иодо) Лидия
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти10.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: Иодо Максим
Мать: Иодо Агафья
Рождение ребёнка
01.07.1949
Дочь: Янкович Евгения
Отец ребёнка: Близняк Юрий
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
08.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Близняк Юрий
Рождение ребёнка
06.12.1957
Дочь: Кажукар Ирина
Отец ребёнка: Близняк Юрий
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Рождение ребёнка
12.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Близняк Юрий
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Близняк Юрий
Смерть
10.07.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно