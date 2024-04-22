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Иодо Максим Иосифович

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Место рождения

Воложин, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

14.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Иодо Иосиф

Мать: не указана

Воложин, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Бубневич Агафья Михайловна

Воложин, Воложинский район, Минская область
Место регистрации брака местечко Воложин Константино-Еленинская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1925

Дочь: Близняк Лидия

Мать ребёнка: Иодо Агафья

Стайки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Иодо Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Иодо Агафья

Воложин, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1947

Жена: Иодо Ванда

Воложин, Воложинский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Крещение
Неизвестно
православный
Похороны
14.01.1977
Воложин, Воложинский район, Минская область
Смерть
14.01.1977
Воложин, Воложинский район, Минская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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