Иодо Максим Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти14.01.1977
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Иодо Иосиф
Бракосочетание
Около 1924
Место регистрации брака местечко Воложин Константино-Еленинская церковь
Рождение ребёнка
25.12.1925
Дочь: Близняк Лидия
Мать ребёнка: Иодо Агафья
Стайки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Иодо Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Иодо Агафья
Бракосочетание
Около 1947
Жена: Иодо Ванда
Крещение
Неизвестно
православный
Похороны
14.01.1977
Смерть
14.01.1977
Причина смерти: Естественная смерть/старость