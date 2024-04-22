Иодо (Бубневич) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иодо (Бубневич) Агафья

Место рождения

Журавцы, Воложинский район, Минская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

До ?.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Бубневич Михаил

Мать: Бубневич Альжутта

Журавцы, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.12.1925

Дочь: Близняк Лидия

Отец ребёнка: Иодо Максим Иосифович

Стайки, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Иодо Прасковья Максимовна

Отец ребёнка: Иодо Максим Иосифович

Воложин, Воложинский район, Минская область
Смерть
До ?.07.1943
Воложин, Воложинский район, Минская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Стайки, Воложинский район, Минская область
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