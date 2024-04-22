Иодо (Бубневич) Агафья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиДо ?.07.1943
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Бубневич Михаил
Мать: Бубневич Альжутта
Рождение ребёнка
25.12.1925
Дочь: Близняк Лидия
Отец ребёнка: Иодо Максим Иосифович
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Иодо Прасковья Максимовна
Отец ребёнка: Иодо Максим Иосифович
Смерть
До ?.07.1943
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно